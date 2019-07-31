أمين عام الأطباء: نرفض التعدي على تخصصات الفريق الطبي

قالت الدكتورة نجوى الشافعي الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة تسعى جاهدة لحماية المريض من التعديات على رعاية الصحية، والتى هي بحكم القانون والأعراف الدولية حكر للأطباء.



وأكدت الشافعي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الرعاية الصحية يقدمها فريق يتكامل عمل أفراده بعضه البعض، مستنكرة تعدي أحد أفراد هذا الفريق وينسب لنفسه كفاءة أو عمل فرد آخر.



وأوضحت الأمين العام، أنه يجب تُسمية المسميات بإسمها الحقيقي ويقدم كل عضو فى الفريق الطبى نفسه بموقعه الحقيقى من المنظومة الطبية، والذي يتيح للمريض حسن التشخيص وبالتالي حسن العلاج والمتابعة مما يوفر على الجميع بما فيهم الدولة الوقت والجهد والنفقات.



وأعربت الشافعي، عن سعادة النقابة بهذا النجاح بإعادة الأمور إلى نصابها، متقدمة بالشكر لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على مجهوده الضخم واحتوائه للجميع وحسن استماعه وتفهّمه لكل الآراء مما ساعد على نجاح تلك المجهودات و المباحثات المطولة والتي جرت برعايته فى مبنى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.



ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة رقم 50 بتاريخ 24 يوليو 2019 والتي انعقدت بمقره الجديد بالعلمين- على نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفي لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية.



وكذلك وافق على التوصيات التى تم التوصل إليها وعرضها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهى العودة لمسمى العلوم الصحية التطبيقية والخريج يسمى تكنولوجى أو تقنى لينهى هذا القرار حالة من الجدل الدائر حول هذه الكليات ومسماها والمسمى الوظيفى لخريجيها.



ولحين استقرار وتنفيذ القرار تم سحب كليات العلوم الصحية من تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة للعام الثانى على التوالى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات.