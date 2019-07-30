مطور عقاري: العاصمة الجديدة تعزز الإمكانات الاقتصادية للدولة

أكد المهندس شادى سعيد مطور عقارى، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حفز المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات سكنية وإدارية وتجارية بمواصفات عالمية لتتناسب مع رؤية الدولة في خلق مجتمع عمراني متكامل ذكي ينافس كبرى المدن العالمية.



وأضاف سعيد فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يساهم بدوره في تعزيز الإمكانات الاقتصادية للدولة، وساهمت الحكومة بإصدار قرارات ساهمت في جعل المشروع جاذب للمستثمرين والعملاء كذلك.



وتوقع شادي أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة المكان السكني والإداري والتجاري الأمثل، حيث أنه من المتوقع أن يستوعب نحو ٥ ملايين نسمة، في مدينة ذكية متكاملة الخدمات.



وأشار إلى أن الفترة القادمة تشهد مزيدا من التوسع بالمشروع، بالإضافة لإقبال أكبر من المصريين والأجانب على تملك وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بالعاصمة الجديدة.