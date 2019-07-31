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برلمان

برلماني يطالب الحكومة باستغلال مقومات السياحة فـي دعم المواطن

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:08 ص
حسن رضوان
علق عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أداء الحكومة في القضاء على نسبة البطالة وزيادة نمو الناتج القومي للدولة، معقبًا:" عايزين إصلاح تنموي يشعر به المواطن".

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الدولة قامت بفتح العديد من المشروعات التي ساهمت في تقليل نسبة البطالة بالفعل ولكنها مؤقتة، مشيرًا إلى أن نسبة معدلات الفقر في مصر عالية جدًا ولابد أن تعيد الحكومة النظر في هذه النسبة وتقدم حلول قوية لتقليلها تدرجيًا حتي يشعر المواطن المصري بالإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ، أن مصر من الدول التي تمتلك مقومات عديدة من مواد بترولية ومعالم سياحية تتميز بها بخلاف أي دولة أخرى تنقصها هذه الإمكانيات.

وأشار النائب إلى أن الحكومة اذا استغلت هذه الإمكانيات الضخمة في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطن سيتم القضاء على نسبة الفقر في مصر إضافة إلى زيادة الناتج القومي للدولة بالكامل.

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