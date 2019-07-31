اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهمين بـ أحداث ماسبيرو الثانية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.





كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.



