متحدث البرلمان يشيد بتفاعل السيسي مع شباب جلسة محاكاة الحكومة

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على حديثه الواضح والصريح خلال مشاركته فى جلسة محاكاة الحكومة، بالمؤتمر الوطنى السابع للشباب والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه مع تأكيد الرئيس السيسى على "إننا لم نعط فرصة جيدة لحكومة المحاكاة كى تتحدث عما تريد، ويجب إعطاؤهم الفرصة كى يتحدثوا عن أنفسهم بشكل جيد"، موضحًا أن الطرح يجب أن يكون للمجتمع وليس للموجودين بالقاعة فقط أو لفئة محددة".



وأشاد "حسب الله " فى بيان له بتأكيد الرئيس خلال جلسة المحاكاة، أن أى حكومة عندما تتعامل مع القضايا لابد ان تضع فى الاعتبار رد الفعل من المجتمع، و إلا سيكون الإجراء غير عملي أو مهني، متابعًا: "لو عملت إجراءات قاسية الناس هتواجهها برد فعل" وأنه فى كل مرة يجد فيها الفرصة للحديث للشعب المصرى يفعل ذلك، معلقا على مجموعة من اللقطات الكوميكس التى أذاعتها حكومة المحاكاة: "لازم ناخد بالنا إن من قام بنشر الـ"كوميكس"، لكى يسخر من الحالة والظروف، هو أيضا يتحمل هذه الظروف، والحكومة لابد أن تقدر رد الفعل، ولكن أحيانا تقدير رد الفعل من الممكن أن يدفع لعدم الإصلاح"، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يجعلنا رد الفعل غير المنضبط نخسر حتى النتائج".



وأعلن الدكتور صلاح حسب الله تأييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس السيسى على أن الأجهزة الأمنية دائما فى صف الرأى العام، وتؤكد على أن أى إجراءات يجب أخذ إجراء مقابل له لكى يخفف من التبعات، قائلا:"احنا فى 2012 و2013 كنا نجابه فى كل شتاء نقص البوتاجاز لأن النوة التى تأتى فى الشتاء تغلق الموانئ، والاحتياطى الموجود من الغاز لا يكفى الطلب حتى عادت الأمور لنصابها الصحيح حاليا" وإن الدولة تدرس العديد من التوصيات، وكلما ارتفعت قدرة الدولة على التنبؤ بالأحداث وتأثيرها تزداد وترتقى ولا يكون لأى أزمة تأثير كبير على الدولة وأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات فى الأشهر الماضية فى حل مشكلة الوقود خاصة أن عدد السيارات التى تسير يوميا فى القاهرة أكثر من 10 ملايين سيارة ولابد من توفير الوقود بمحطات البنزين.



وأشاد بتصريحات الرئيس السيسى التي أكدت أن لجنة الأزمات بالدولة تتعامل مع أى أزمة وحلها، متابعًا: "ولو الدولة مش واخده بالها يبقى ده خلل جسيم، على سبيل المثال تكلمنا على خطة الدولة لرفع معدلات الاستفادة من المياه المتواجدة فى مصر، تم عمل خطة خلال السنتين الماضيتين تضمنت محطات المعالجة وإعادة استخدامها لزيادة حجم الاستفادة منها ومعالجتها معالجة ثلاثية متطورة، لافتًا إلى أن الأرقام التى خصصت للمشروعات الطوارئ كبيرة.



وقال الدكتور حسب الله ان تأكيد الرئيس بالنص : "أى توصية يتم طرحها لابد من أن تتحول إلى سياسات لتنفيذها، مثال، من الممكن تخصيص 10 % من الأراضى لصالح المناطق الصناعية، ولكن لابد من وضع التوصية بحيث تجيب عن التساؤل يا ترى هل طرح الأراضى الصناعية للناس كفاية؟ هذا الكلام كان فى الفترة القديمة ولكن اليوم نتحدث عن توصية فى مؤتمر الشباب الماضى مصانع للصناعات المتوسطة، عشان ننفذ مثل هذه التوصية تم تنفيذ 5400 مصنع سيكلف الدولة 10 مليارات جنيه غير ثمن الارض ومرافقها وأن مؤتمرات الشباب عندما تقام بسبب وضع أسس مبنية على المنطق والعلم والمهنية، بناء حقيقيا ليس به أى مزايدات، فى كل القضايا تخص الرأى العام أمر شديد الأهمية و هذا يجعل التأخير لمدة 40 عاما الدولة لم تقدر على عمل إصلاح اقتصادى حقيقى تحسبا لرد الفعل".



وأكد حسب الله ان هذه القضايا التى طرحها الرئيس السيسى بكل صراحة ووضوح وشفافية كانت تعيشها الدولة المصرية، مؤكدا ان حضور ومشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمرات الشباب جعلت هناك التزاما حقيقيا من الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الحكومة مشيدا بتفاعل الرئيس السيسى مع شباب جلسة المحاكاة الذى اكد انه على وعى وإدراك كاملين بجميع القضايا التى تهم الدولة المصرية.