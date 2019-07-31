مسن يناشد أهل الخير إنقاذه من بتر الساقين..صور

ناشد المواطن جمال الدين إسماعيل ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير ، مساعدته على إجراء عملية تسليك الأوعية الدموية بالساقين حتى لا تسوء حالته ويتم بترها.



وأضاف فى رسالته: تم التوجه به إلى مستشفى جامعه طنطا وطلبوا إشاعات وتحليل وتم تجهزه ثم إلى جامعة المنصورة ولم يتم إجراء العملية حتى هذه اللحظة لعدم امتلاك الأموال.



للتواصل مع الحالة 01286684400





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