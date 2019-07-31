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بين الناس

مسن يناشد أهل الخير إنقاذه من بتر الساقين..صور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:21 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن جمال الدين إسماعيل ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير ، مساعدته على إجراء عملية تسليك الأوعية الدموية بالساقين حتى لا تسوء حالته ويتم بترها.

وأضاف فى رسالته: تم التوجه به إلى مستشفى جامعه طنطا وطلبوا إشاعات وتحليل وتم تجهزه ثم إلى جامعة المنصورة ولم يتم إجراء العملية حتى هذه اللحظة لعدم امتلاك الأموال.

للتواصل مع الحالة 01286684400


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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