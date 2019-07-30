سولاف درويش تشيد بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

شاركت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمؤتمر الشباب السابع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأشادت "درويش" -فى بيان لها- بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الأفضل الذي يعتمد عليه في علاج الأزمات وتقويم المفاهيم الخاطئة، والتواصل مع الشباب، مشيرة إلى أن أهمية التجانس الذي يحدث بين الشباب والدولة من خلال جلسات نموذج محاكاة الدولة المصرية.



وأثنت النائبة، على اللفتة الإنسانية والأبوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصعود على المسرح لتحية هديل ماجد، مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تغلبت على ضعف بصرها والعجز الطفيف الذي أصاب قدمها، بالإرادة والتحدي.



وأوضحت "درويش"، بأن اختيار العاصمة الإدارية، لمؤتمر الشباب السابع، فرصة كبيرة لشباب مصر الواعد ليتعرف على حجم البناء والتنمية الشاملة التي حققتها الدولة لصالح الأجيال المقبلة، كما أنه فرصة حقيقية أيضا لجميع الشباب الأفارقة المشاركين فى المؤتمر لمعرفة حجم الإنجازات التى حققت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية.