53312 طالباً بأولى ثانوي يؤدون امتحانات الدور الثاني في الفيزياء.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019، امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء.





ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان رسميًا من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعة ونصف لينتهي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.





ووفقًا للإحصائيات الرسمية المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم بعد إعلان نتيجة امتحانات مايو 2019، يبلغ عدد الطلاب الملزمين بدخول امتحان الفرصة الثانية ( الدور الثاني ) في مادة الفيزياء، 53312 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.





وأكد المسئولون عن امتحانات أولى ثانوي 2019، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى 2019، تنعقد بنظام الامتحانات الورقية وليس بنظام الامتحانات الإلكترونية.





وأوضح المسئولون عن امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، أنه بالنسبة لامتحانات الدور الثاني لـ الصف الأول الثانوى 2019، تقتصر أسئلتها على مناهج الفصل الدراسي الثاني التي امتحن فيها الطلاب في امتحانات مايو.



