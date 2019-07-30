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سفير إندونيسيا بالقاهرة يختتم بطولة الجمهورية السابعة فن الدفاع عن النفس

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:19 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
محمد مجدي
اختتم سفير إندونيسيا بالقاهرة السفير حلمي فوزي بطولة الجمهورية السابعة لفن الدفاع عن النفس سيلات تاباك سوتشي.

عُقدَت البطولة بنادي المقاولون الغرب بمدينة نصر بحضور أكثر من ٦٠٠ شخص من أعضاء سفارة إندونيسيا بالقاهرة من بينهم السيد المستشار الثقافي والتربوي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة د.عثمان شهاب، وكذلك أيضًا مدرسين من المدرسة الإندونيسية بالقاهرة ومدرسي اللغة الإندونيسية للناطقين بغيرها ومدربي سيلات تاباك سوتشي ومتدربيها.

قال السفير حلمي فوزي أن سيلات تاباك سوتشي لا يقتصر فقط على التدريب بل يغرس الأخلاق الحميدة في نفوس المتدربين كالمثابرة والصبر والتواضع والشجاعة والإحترام.

كما أضاف أن بينتشاك سيلات أداة دبلوماسية لتعزيز العلاقة بين مصر وإندونيسيا حيث تم إقامة بطولة الجمهورية في السيلات للمرة السابعة حيث تقام مرة كل سنتين ويشارك بها لاعبين مصريين وإندونيسيين، ونحن نشجع كل نشاطات بينتشاك سيلات التي تنعقد في المركز الثقافي الإندونيسي بالقاهرة.

وأضاف المستشار الثقافي والتربوي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة دكتور عثمان شهاب أن فن الدفاع عن النفس سيلات بدأ تدريبه من عام ٢٠١١م ومن ذلك الوقت يزداد تقدمًا يومًا بعد يوم ويتدرب سيلات في المركز الثقافي الإندونيسي العديد من الأشخاص من كل الفئات العمرية والذي تجاوز عددهم ٦٠٠ متدرب حيث ان المركز يمتلك ملعب خاص به.

كما صرح انه سوف يتم تمديد التدريب في الإسكندرية وبنها وعدة مدن أخرى وأغلب المتدربين من المصريين.

يذكر إن المركز يعمل على تقديم العديد من الأنشطة للمصريين والاندونيسين فلا تقتصر فعالياته على لعبة السيلات فقط وإنما على تعليم اللغات والرقصات الشعبية والثقافات الإندونيسية المختلفة.

وقد اختتمت البطولة بفوز أكثر من ٦ لاعبين مصريين بمراكز مختلفة بأوزان مختلفة وذلك في المرحلة ما قبل النهائية والنهائية بملعب نادي المقاولون بمدينة نصر وانتهت البطولة ببعض العروض لسيلات تالاجو بيرو وسيلات ماليزيا وسيلات تاباك سوتشي بالإضافة لتقديم الدروع والميداليات للفائزين.
سفير إندونيسيا بالقاهرة يختتم بطولة الجمهورية السابعة فن الدفاع عن النفس
سفير إندونيسيا بالقاهرة يختتم بطولة الجمهورية السابعة فن الدفاع عن النفس
سفير إندونيسيا بالقاهرة يختتم بطولة الجمهورية السابعة فن الدفاع عن النفس
سفير إندونيسيا بالقاهرة يختتم بطولة الجمهورية السابعة فن الدفاع عن النفس
سفير إندونيسيا بالقاهرة يختتم بطولة الجمهورية السابعة فن الدفاع عن النفس

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