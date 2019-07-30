بسام راضي: منتدى الشباب منبر فعال لتحقيق التنمية

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن منتدى الشباب يعد منبرا فعالا لتحقيق التنمية في مصر.



وأضاف راضي، في تصريحات خاصة لقناة "النيل" للأخبار، على هامش مؤتمر الشاب السابع، أن المنتدى الوطني للشباب يكتسب زخما مع الوقت، منوها إلى حرص الدولة الكبير للتواصل مع الشباب، موضحا أن الشباب يمثل 65% من التعداد السكاني وهم القاطرة التى تقود الدولة.



وأشار إلى أن المنتدى منصة فاعلة وجيدة وتجرية مصرية خالصة رائدة نالت استحسان العالم أجمع، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت بيانا تشيد فيه بتجرية مصر الرائدة في تواصلها مع الشباب واعتبر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج "إسأل الرئيس" وسيلة مهمة للتواصل مع الشباب، كما أن المنتدى الحالي يتناول قضايا غاية في الأهمية؛ في إشارة إلى مجهود الدولة في القطاع الاقتصادي والسكني وغيرها.



ولفت إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا للغاية للنهوض بها من أجل الجيل الحالي ومن أجل الأجيال القادمة، داعيا الشباب إلى الاستثمار في نفسه في جميع الجوانب.