محلية البرلمان تحدد موعد إصدار قانون الإدارة المحلية

أكد النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية، من المقرر أن يصدر خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، مؤكدًا أنه يقع على رأس أولويات اللجنة.



قال "الفيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: أن من ضمن الملفات الأخرى التي ستوليها اللجنة اهتمام كبير، هي ملف القمامة والاشغالات وأيضًا التعديات.



وأضاف، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب،: "قانون الإدارة المحلية لازم هيصدر خلال دور الانعقاد الخميس، واللجنة انتهت من إعداد القانون منذ فترة كبيرة، كما هو معلوم".



وأشار، النائب محمد الفيومي، إلى أن هناك مجموعة من الملفات الساخنة والأزمات المتجددة على الصعيد المحلي، ستأخذها اللجنة على محمل الجد، آملة في وضع حلول لها.