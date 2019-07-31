مواطنة تناشد وزارة التضامن توفير معاش لمساعدتها على ظروف الحياة

ناشدت داليا وحيد، البالغة من العمر ٣٥ عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى، توفير معاش لها لمساعدتها على ظروف حياتها القاسية.



وتقول داليا فى رسالتها : أنا فى عز شبابى وشوفت مآسى كتير فى حياتى بعد أن طلقنى زوجى وليس لى دخل ولا أحد بيساعدنى، ولو قولت أساعد نفسى أنا مريضة وبتعالج ورزق اليوم بيومه عشان أقدر أعيش، وكل اللى بتمناه إنى ألاقى دخل على الأقل أعرف أكفى يومى بدل منا حالى كدة .

وتابعت : مرضى مخلينى مش قادرة أجيب دخل، وده مش بيدى ده قضاء ربنا ولذلك بتمنى من أهل الخير يفتكرونى بأى حاجة .

واختتمت: أنا دايما بطلب من ربنا الستر، لأنه عالم بحالى إزاى وأنا واحدة مش طالبة الكثير غير معاش أصرف منه، وأهل الخير يفتكرونى فى علاجى .



للتواصل مع الحالة: ٠١١١٩٤٩٨١٨٨



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

