جامعة عين شمس تنظم ندوة للتوعية بظاهرة التنمر بمركز شباب الوايلي

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة توعوية حول "التنمر"، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وإشراف سهيل حمزة أمين مساعد شئون القطاع، حيث قدمت الدكتورة فريال فؤاد أستاذ مساعد بقسم صحة المجتمع بكلية التمريض " ندوة توعية حول التنمر" لما يزيد عن ٨٥ فردا من مختلف الأعمار بمركز شباب الوايلى بحضور سهيل حمزة ورأفت نجيب سكرتير عام حى الوايلى ومنى سمير مندوب وزارة الشباب والرياضة و ا. محسن رفاعى مدير مركز شباب الوايلى.



وقد تناولت الدكتورة فريال فؤاد تعريف التنمر وما هى العوامل التي تؤدي إلى ظهور التنمر بين الأطفال و كيفية التعامل مع الأطفال المتنمرين و أنواع التنمر.



كما أوضحت أهم الأساليب لتلافى انتشار ظاهرة التنمر بين الأطفال وخاصة في المدارس ، وفى ختام الندوة تم فتح باب الحوار والأسئلة حول هذه الظاهرة وكيفية التخلص منها.



الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة عدد من الندوات التوعوية فى عدد من المناطق داخل حى الوايلى حول خطورة ظاهرة الزواج المبكر ومخاطر إدمان الإنترنت و مشكلات المراهقة.