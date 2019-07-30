دوري امبلوير للشركات "الأكبر في مصر" يطلق نسخته الثالثة

ينطلق في شهر نوفمبر القادم دوري امبلوير للشركات أكبر بطولة كرة قدم للشركات في مصر والتي ستقام في الفترة من نوفمبر القادم حتي فبرايرعام 2020 .



وتقوم شركة ذا ماركيتر بتنظيم هذا النوع من البطولات ، والذي يشهد اقبال كثيف من كبار الشركات المؤسسية في مصر و تحفل المباريات بالحماس و القوة و الندية ويدير هذه المباريات نخبة من اشهر الحكام المصريين والتي انضم لها مؤخرا الحكم الدولي محمد عادل .



ويتم الإستعانة بأكبر المتخصصين في مجال العلاج الطبيعي للحفاظ علي سلامة اللاعبين المشاركين بالبطولة ، ومن اقوي اسباب نجاح البطولة بعض القواعد و الشروط المنظمة للبطولة التي تحقق اكبر مستوي من العدالة و الشفافية.



ويحرص دوري إمبلويرعلي تقديم التغطية الإعلامية الواسعة علي وسائل الاعلام والصحف والسوشيال ميديا ، ويعتمد علي اقوي تقنيات التصوير والبث ، كذلك ايضا يعد من اولي المؤسسات التي اعتمدت تطبيق تقنية الفار اثناء المباريات وكان لها السبق في تطبيقها لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الفرق .



وتتسابق العديد من الشركات صاحبة الشهرة الواسعة في رعاية البطولة مثل يونيليفر " الراعي الرئيسي للبطولة " ، و كل من موسيلاي ومنصور جروب " الرعاة الفضيين للبطولة " ، وشركة إعمار و سياك و لافارج " الرعاة البرونزيين ".



جدير بالذكر ان شركة ذا ماركيتر هي الشركة المنظمة لدوري امبلوير والتي تتمتع بباع طويل وتخصصت في مجال تنظيم بطولات الشركات و المعارض و المؤتمرات و الندوات وغيرها ، لأكثر من 12 عاما حققت نجاحا مبهرا و اصبحت بطولاتها هي الافضل والاقوي في مصر والشرق الأوسط وستطلق في نفس الفترة ايضا بطولتين آخرتين بطولة إمبلوير للبنوك و شركات التأمين و بطولة أخري للشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري و الإنشاءات .