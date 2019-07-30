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رياضة

دوري امبلوير للشركات "الأكبر في مصر" يطلق نسخته الثالثة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:19 م
صدى البلد
عبدالله هشام
ينطلق في شهر نوفمبر القادم دوري امبلوير للشركات أكبر بطولة كرة قدم للشركات في مصر والتي ستقام في الفترة من نوفمبر القادم حتي فبرايرعام 2020 .

وتقوم شركة ذا ماركيتر بتنظيم هذا النوع من البطولات ، والذي يشهد اقبال كثيف من كبار الشركات المؤسسية في مصر و تحفل المباريات بالحماس و القوة و الندية ويدير هذه المباريات نخبة من اشهر الحكام المصريين والتي انضم لها مؤخرا الحكم الدولي محمد عادل .

ويتم الإستعانة بأكبر المتخصصين في مجال العلاج الطبيعي للحفاظ علي سلامة اللاعبين المشاركين بالبطولة ، ومن اقوي اسباب نجاح البطولة بعض القواعد و الشروط المنظمة للبطولة التي تحقق اكبر مستوي من العدالة و الشفافية.

ويحرص دوري إمبلويرعلي تقديم التغطية الإعلامية الواسعة علي وسائل الاعلام والصحف والسوشيال ميديا ، ويعتمد علي اقوي تقنيات التصوير والبث ، كذلك ايضا يعد من اولي المؤسسات التي اعتمدت تطبيق تقنية الفار اثناء المباريات وكان لها السبق في تطبيقها لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الفرق .

وتتسابق العديد من الشركات صاحبة الشهرة الواسعة في رعاية البطولة مثل يونيليفر " الراعي الرئيسي للبطولة " ، و كل من موسيلاي ومنصور جروب " الرعاة الفضيين للبطولة " ، وشركة إعمار و سياك و لافارج " الرعاة البرونزيين ".

جدير بالذكر ان شركة ذا ماركيتر هي الشركة المنظمة لدوري امبلوير والتي تتمتع بباع طويل وتخصصت في مجال تنظيم بطولات الشركات و المعارض و المؤتمرات و الندوات وغيرها ، لأكثر من 12 عاما حققت نجاحا مبهرا و اصبحت بطولاتها هي الافضل والاقوي في مصر والشرق الأوسط وستطلق في نفس الفترة ايضا بطولتين آخرتين بطولة إمبلوير للبنوك و شركات التأمين و بطولة أخري للشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري و الإنشاءات .

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