تلال القمامة تحاصر حوش عيسى بالبحيرة.. والأهالي: أنقذونا

شكا المواطن صالح سعيد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يستغيث خلالها برئيس مجلس مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة ومدير شبكة الكهرباء من كثرة مقالب القمامة بالمنطقة.



وقال المواطن في شكواه: "إحنا نضفنا المنظر ده مرتين قبل كده، ولكن الوضع بيرجع زي ما هو، واكتر من مرة الزبالة دي تولع، وتحتها بنص متر كابل كهرباء، وخط غاز، يعني فيه خطورة كبيرة جدا على المواطنين وعلى الشبكة، مع العلم بأن الزبالة كانت أكتر من كدة.. اللودر جه رفع شوية وساب الباقي ومش بييجي غير كل شهر مرة".



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

