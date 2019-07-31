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بين الناس

الكلاب الضالة تؤرق حياة سكان حى السيدة زينب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:59 م
صدى البلد
وسام مختار
شكت المواطنة سامية سليمان ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى شارع منصور أمام ضريح سعد زغلول بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وقالت فى رسالتها: " الكلاب تنتشر بأعداد كبيرة وتنشر الفزع بين السكان بجانب الإزعاج الذى تسببه بسبب النباح المتواصل خاصة ليلا".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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