الكلاب الضالة تؤرق حياة سكان حى السيدة زينب

شكت المواطنة سامية سليمان ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى شارع منصور أمام ضريح سعد زغلول بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.



وقالت فى رسالتها: " الكلاب تنتشر بأعداد كبيرة وتنشر الفزع بين السكان بجانب الإزعاج الذى تسببه بسبب النباح المتواصل خاصة ليلا".



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