إسرائيل توافق على خطة بناء منازل للفلسطينيين.. 700 وحدة في مقابل 6000 وحدة للمستوطنين.. وزير إسرائيلي متطرف: تقضي على أي أمل في دولة فلسطينية.. وصحف: جزء من صفقة القرن

الكابينيت الإسرائيلي يوافق على خطة لبناء مساكن للفلسطينيين لحالات إنسانية

المجلس الأمني ناقش الخطة مرتين قبل الموافقة عليها

وزير إسرائيلي: نقطة تحول في القضاء على حلم الدولة الفلسطينية

تقارير صحفية: الخطوة جزء من صفقة القرن واستعدادا لزيارة كوشنير





صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل "الكابينيت"، أمس الثلاثاء، على خطة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاستثنائية بشأن بناء نحو 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق المصنفة ضمن المنطقة سي. بحسب القناة العاشرة الاسرائيلية.





وكانت قناة كان الإخبارية الإسرائيلية قد قالت إن نتنياهو وضع مبادرة خاصة تتضمن إقامة مشروعات بناء للفلسطينيين في المنطقة سي، مع تعزيز ودعم بناء المستوطنات في هذه المناطق.





وقال مسؤولون في الكابينيت، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إن الخطة حساسة للغاية، وألمحت إلى احتمالية وجود علاقة بينها وبين زيارة جاريد كوشنير للمنطقة قريبا، بالإضافة إلى احتمالية وجود علاقة بين المشروع وصفقة القرن.





وتتضمن الخطة بناء 700 وحدة سكنية في المنطقة سي، في مقابل بناء 6000 وحدة استيطانية ضمن مستوطنات الضفة الغربية.





وقال موقع "دبكا" الإسرائيلي، إن الخطة سيتم تنفيذها في المنطقة سي من الضفة الغربية، والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مشيرا إلى أن كافة الوزراء، ومن بينهم وزير النقل، بتسلئيل سموتريتش، ووزير التعليم، رافي بيرتس، وافقوا على المشروع أيضا.





وبحسب القرار، ستقوم إسرائيل بالتخطيط للبناء المخصص للفلسطينيين في المنطقة سي لأغراض إنسانية. وزعم الموقع أن السلطة الفلسطينية حاولت في الماضي تنفيذ مشروعات بناء تشجع على نقل فلسطينيين من المناطق أ وب، إلى المنطقة سي أو ج، من خلال توسعة المباني القائمة بالفعل.





وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي الاخباري، فقد تمت دراسة الخطة الإسرائيلية خلال اجتماعين للكابينيت خلال الأسبوع الجاري، عقدا خصيصا استعدادا لزيارة، جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي يزور فيها إسرائيل وعدد من الدول العربية.





ويبدو أن الخطة الإسرائيلية سيكون لها تأثيرات بعيدة المدى في المستقبل، فنتنياهو ومن منطق كونه وزيرا للدفاع ورئيسا للوزراء، غير مضطر، بقوة القانون، لطرح الخطة من أجل الحصول على موافقة الكابينيت عليها، لكن نظرا لكونه في فترة انتخابات، فقد طلب، على ما يبدو، دعما سياسيا من أعضاء الكابينيت في مواجهة رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية.





وكتب الوزير المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، على حسابه بموقع فيسبوك أن المصادقة على خطة البناء تشكل نقطة تحول من شأنها أن تمنع تحقيق الحلم العربي في إقامة دولة بالمنطقة ج، وأضاف" لأول مرة تبلور إسرائيل خطة لإجهاض إقامة دولة فلسطينية ، فكل من يتجول في المنطقة خلال السنوات الماضية، كان يرى العرب وهم يزحفون لاحتلالها، دون أي تدخل من الإدارة المدنية.





وأنشأ اتفاق أوسلو الثاني ثلاثة أقسام إدارية مستقلة مؤقتة في الضفة الغربية، وهي المناطق أ وب وجـ، حتى يتم وضع اتفاق نهائي لهذه الحالة. وهذه المناطق غير متجاورة، ولكنها مجزأة حسب المناطق السكنية المختلفة فضلًا عن المتطلبات العسكرية الإسرائيلية.





وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة "يديعوت احرونوت" إن الخطة تحافظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية في الضفة وفي المنطقة ج.





وفي المنطقة أ من التقسيم تكون هناك سيطرة مدنية وأمنية كاملة من قبل السلطة الفلسطينية، وفي المنطقة ب تكون السيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، أما في المنطقة ج، فهناك سيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية كاملة، ما عدا على المدنيين الفلسطينيين.





ويزور كوشنير منطقة الشرق الأوسط لاستكمال التفاصيل الخاصة بصفقة القرن وجمع المال الذي تحدث عنه في ورشة البحرين، والمقدر بحوالي 50 مليار دولار لغزة والضفة الغربية.



