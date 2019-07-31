البنك الدولي: 7.8 مليار دولار محفظة الحماية الاجتماعية في أفريقيا

أعلنت مجموعة مجموعة البنك الدولي، توسيع استثماراتها بقطاع الحماية الاجتماعية، خاصة زيادة الخاضعين لشبكات الأمان والتدريب الوظيفي بحلول عام 2023، ضمن خطة رأس المال البشري لأفريقيا والتي تشكل 13.1 مليون شخص إضافيًا.





وقالت مجموعة البنك في تقرير صادر عنها إن إجمالي محفظة البنك في مجال الحماية الاجتماعية في إفريقيا تجاوز الـ7.8 مليار دولار تغطي 50 مشروعا وتبلغ نسبتها 12% من جملة الدعم الموجه لإفريقيا من المؤسسات الدولية التنموية.





أوضح التقرير أنه الرغم من النمو السريع في عدد برامج شبكات الأمان الاجتماعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإنها لم تغط بعد معظم الفقراء والمحتاجين والتي لم تتجاوز نسبة 10% من التغطية لجميع الأفارقة.



