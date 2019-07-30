مدرب منتخب شباب اليد: بنلعب ببلاش.. والمرتبات 100 جنيه أسبوعيا.. فيديو

قال طارق محروس، المدير الفني لمنتخب شباب اليد، إن أبطال منتخب شباب اليد يستحقون التكريم لما بذلوه في مونديال إسبانيا.



وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «كنت أتنمي الفوز بكأس العالم في مونديال إسبانيا».



وتابع: «قمنا بإعداد قوي لمنتخب شباب اليد للمنافسة في مونديال إسبانيا».



وأوضح: «مرتبات منتخب شباب اليد 100 جنيه أسبوعيا»، لافتا: «بيلعبوا ببلاش، ومفيش ليهم أي مرتبات في الشهر».

