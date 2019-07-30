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رياضة

بستة أهداف .. بايرن ميونخ يدك شباك فنربخشة في بطولة كأس أودي .. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:00 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق بايرن ميونخ الألمانى الفوز على نظيره فنربخشة التركى بستة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "اليانز آرينا" فى بطولة كأس أودى.

تقدم ريناتو سانشيز بالهدف الأول فى الدقيقة 22 وأضاف ليون جوريتزكا الثاني فى الدقيقة 28 ثم أحرز توماس مولر الثالث فى الدقيقة 31، وفى الدقيقة 40 أضاف الفرنسي كينجسلي كومان الرابع، ثم عاد مولر ليسجل الثاني له والخامس لفريقه من ركلة جزاء فى الدقيقة 44 .

وفى الشوط الثاني سجل توماس مولر الثالث له ولفريقه فى الدقيقة 58، وسجل ماكس كروس هدف الضيوف الوحيد فى الدقيقة 64 .

وبذلك سيواجه بايرن ميونخ نظيره توتنهام الإنجليزي غدًا بعدما نجح فى الفوز على ريال مدريد اليوم بهدف دون رد، فى المقابل يواجه المرينجي نظيره فنربخشة على المركز الثالث.



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