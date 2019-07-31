أهالي عزبة البرج بدمياط يشتكون من تكرار انقطاع المياه

تقدم عدد من أهالي مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط بشكاوى لتضررهم من تكرار انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة على مدار الأيام الماضية.



وقال يوسف رشوان فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد : أن هذا الأمر يتكرر كثيرًا تحديدًا في فصل الصيف بسبب انتقال خطوط المياه لمدينة رأس البر لسد احتياجات المدينة على حساب أهالي عزبة البرج، مطالبين بسرعة حل هذه الأزمة.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

