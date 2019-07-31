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عضو المجلس الوطني للشباب: المؤتمرات ساهمت في زيادة الروح المعنوية لهم.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد وائل شوشة عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للشباب أن مؤتمرات الشباب بداية من عام 2016 هناك من اعتقد ان تلك المؤتمرات لن يكون لها تاثير على أرض الواقع ولن تمس مشاكل الشباب والمواطنين ولكن ما رأيناه فى اول المؤتمرات بوجود شريحة كبيرة من الشباب في المؤتمر.

وأضاف شوشة خلال وجوده ضيفا على قناه TEN أن تلك المؤتمرات ساهمت في رفع الروح المعنوية للشباب وزيادة تطلعاتهم وأهدافهم ودعمهم للدولة المصرية مشيرا إلى انه فمؤتمرات الشباب ساهمت في خلق روح التواصل بين الشباب وبين مؤسسات الدولة ومناقشة المشكلات التي تمس المواطن. 

وتابع عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للشباب أن أفكار مشتركة فى حل المشاكل والوصول بمرحلة أمنة للمواطنين ولقد تفاجئنا ان المؤتمر يعبر عن الشباب المصري بشكل كلي مؤكدا أن مؤتمر الشباب لعام 2016 كان من أهم المنصات الحوارية في التاريخ المصري .

وأشار وائل شوشة إلى أنه كان في السابق لا يوجد مثل هذه المؤتمرات فالشباب والدولة استفادت من تلك التجارب.

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