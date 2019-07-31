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نصر مطر: تأخير نتيجة تنسيق أبناء مصر في الخارج له ضرر نفسي ومادي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:34 ص
نتيجة تنسيق أبناء
نتيجة تنسيق أبناء مصر في الخارج
سعيد العربي
قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن من المشاكل  الهامة التي يجب أن يعمل المسؤولون في الدولة على حلها لأبناء مصر في الخارج هي مشكلة التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية. 

وأضاف نصر مطر أن هذه المشكلة كنا قد أثرناها في منتدى الكيانات المصرية بالخارج التي أقيم في التاني عشر والثالث عشر من يوليو الجاري مع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. 

وذكر مطر أن المصريين بالخارج طالبوا أكثر من مرة بضرورة زيادة عدد الأماكن المخصصة لأبناء مصر في الخارج بالجامعات المصرية، حيث أن النسبة الحالية ٥% غير عادلة لأن عدد أبناء مصر في الخارج قد تجاوز ١٢ مليون مواطن وهو ما يزيد عن عشر عدد السكان الكلي لمصر.

وطالب مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بضرورة التواصل مع الجهات المعنية لعدم تأخير التنسيق الخاص بأبناء المصريين في الخارج، حيث أن ذلك يمثل عبئا كبيرا نفسيا وماديا على أولياء أمور الطلاب وعلى الطلاب أنفسهم.

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