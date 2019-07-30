"قادة حزب المحافظين" يواصل دورته التدريبية الثانية لإعداد الكوادر الشبابية

واصل معهد إعداد قادة المحافظين اليوم، محاضرات الأسبوع الرابع من الدورة التدريبية الثانية لإعداد الكوادر الشبابية، والتي يحاضر فيها الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق، وذلك بمقر الحزب في وسط البلد.



شارك في المحاضرة الدكتور محمد السعدني، مستشار الحزب ورئيس مجلس أمناء المعهد وعمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، وشعبان خليفة رئيس لجنة العمال والفلاحين وداليا فكري رئيس لجنة المرأة وأحمد النجدي رئيس لجنة الشباب.



وقال "السعدني"، إن مشاركة الدكتور سمير مرقص في الدورة التدريبية الثانية لمعهد إعداد قادة المحافظين، منح للمثقفين ثقة في عودة الحياة الفكرية والتواصل مع الجماهير والشباب مجددًا.



فيما قال الدكتور سمير مرقص، إن الشباب المصري لديه حماس كبير للمشاركة في الحياة السياسية، خاصة أن لديهم رغبة في الاطلاع والمعرفة، لذلك رحبت بدعوة حزب المحافظين لتدريب الكوادر الشبابية على العمل السياسي.



وأضاف "مرقص"، أن نشاط الحياة السياسية لابد من دعمه من الأحزاب، لأن مصر بحاجة إلي التطورات السياسية خاصة أن العالم بات يتحرك بسرعة في آخر 10 -15 سنة.



وتابع، أن التطورات السياسية في العالم انعكست على الأجيال الجديدة، خاصة أنهم أصبحوا في عالم آخر من السلوكيات وآليات التفكير، نتيجة اختراق محول البحث الإلكتروني «جوجل» لعقولهم.



وأوضح، أن شباب الألفية الجديدة سيساهمون في تغير سياسيات العالم، الأمر الذي تم استنتاجه من نسب تعاملهم مع التكنولوجيا الجديدة في منتصف 2017، وبلغت نسبة استخدام الموبايل كوسيلة تواصل وتعلم حوالي نصف سكان العالم، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس مدى التحول الاجتماعي والسياسي في العالم.