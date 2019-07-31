إنشاء المخطوطات الكتابية ندوة بـ جامعة 6 أكتوبر للارتقاء بمستوى البحث العلمي

نظمت المكتبة المركزية لجامعة 6 أكتوبر، محاضرة، بعنوان "إنشاء المخطوطات الكتابية" والتي تحدث من خلالها ممثل البحوث في مؤسسة ناتشر، الدكتور جيفرى روبنس، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، للنهوض بمستوى الباحثين في شتى المجالات، وللارتقاء بمستوى البحث العلمي في مصر.





وخلال المحاضرة بالمكتبة المركزية تلقى الحاضرين كتابًا يتضمن أنشطة ومعلومات مهمة وموارد مفيدة، بالإضافة إلى شهادة عند الانتهاء من المحاضرة .





وتناولت المحاضرة عددا من الموضوعات من بينها مقالات البحوث والعناوين والكلمات الرئيسية والملخصات وتقرير الحالة .



