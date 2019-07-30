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مدرب شباب اليد: الرئيس السيسي سيكرم المنتخب غدا.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:09 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد القاضي
قال طارق محروس، المدير الفني لمنتخب شباب اليد، إن الرئيس السيسي سوف يكرم لاعبي منتخب شباب اليد غدا.

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الموارد المالية للاعبي منتخب شباب اليد ضئيلة جدا».

وتابع: «منتخب شباب اليد قدموا صورة مشرفة لمصر أمام العالم».

وأوضح: «كان لدينا هدف لتحقيق السعادة للمصريين، ولاعبو منتخب شباب اليد كانوا على مستوى من المسئولية».

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