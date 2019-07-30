سوهاج يضم حارس مرمى الشرقية للدخان

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس، في إتمام التعاقد مع اللاعب محمود محرم حارس مرمى الشرقية للدخان، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.



ووقع محمود محرم علي عقود انضمامه لفريق سوهاج لمدة 3 مواسم في حضور المدير الفنى، أبو العينين شحاتة، وإدارى الفريق وبعض مسئولى مجلس الإدارة.



يذكر أن اللاعب من مواليد 97 ولعب من قبل لفريق الشرقية للدخان.



سبق أن تعاقد سوهاج مع كل من أسامة مصطفى لاعب البنك الأهلي ، ومحمود عثمان لاعب نادي الحمام ، وإسلام طارق مدافع مقاولون طنطا ، ومعاذ يحيى لاعب الأقصر، ومحمد حفناوي لاعب قلين، ومحمود شاهين لاعب سمنود ، ومحمد كارم مهاجم بيراميدز ،وإسلام رمضان لاعب تليفونات بني سويف، وبكر أحمد لاعب أبو قير للأسمدة، ومنتصر خليفة لاعب مركز شباب ببا.



وبدأ فريق سوهاج الإعداد للموسم الجديد علي ملعب النادي بمحافظة سوهاج بناء على الاتفاق المسبق مع مسؤولي مجلس الإدارة برئاسة نشأت العريس رئيس النادي والمدير الفني.