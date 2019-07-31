الدروس الخصوصية تنهش أولياء الأمور.. 37% من الإنفاق الأسري يذهب إليها.. تعليم البرلمان توضح إمكانية إصدار قانون لمنعها.. ونائب: يجب إغلاق«السناتر»

بعد استنزافها 37% من موارد الأسرة.. تعليم البرلمان: الدروس الخصوصية ثقافة شعبية ويجب تغييرها

تستنفد 37% من ميزانية الأسرة.. برلماني يطالب بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية





عقد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤتمرًا صحفيًا، أمس الأول، الاثنين، أعلن فيه عن مجموعة من الإحصائيات المهمة، والتي جاء كثيرُ منها صادمًا، خاصة التي يتعلق منها بسنب الفقر وحجم المصروفات التي تستنزف في أشياء يراها البعض أنها غير أساسية.





ومن ضمن الإحصائيات الصادمة، كانت تلك المتعلقة بالدروس الخصوصية والحجم الكبير الذي يذهب إليها، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الدروس الخصوصية تستنزف 37% من الإنفاق الأسري.





هذا الأمر أثار استياء النواب بشكل كبير، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، في ظل صعوبة القضاء عليها بشكل نهائي، لاسيما وأنها أصبحت ثقافة شعبية.





في البداية، عبر النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، عن استيائه من ارتفاع نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية، والتي وصلت إلى 37% من مصروفات الأسرة، وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، .





وقال "كمال الدين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن ظاهرة الدروس الخصوصية ثقافة شعبية من الصعب إزالتها من خلال قانون، لكن يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقليل نسبتها.





وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، ضرورة القضاء على مراكز الدروس الخصوصية والسناتر كجزء من حل هذه الأزمة التي باتت تستنزف معظم موارد الأسرة.





وأشار النائب مصطفى كمال الدين حسين إلى أهمية وجود منظومة تعليمية متكاملة، نقدر من خلالها نقضي على منظومة الدروس الخصوصية، مضيفًا بأنه من غير المعقول ألا يذهب المدرس ولا الطالب للمدارس من أجل الدروس الخصوصية.





في السياق ذاته، قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن ذهاب 37 % من موارد الأسرة للدروس الخصوصية، نسبة كبيرة للغاية، وتمثل خطرا ومشاكل اقتصادية للأسر، يجب التخلص منها.





وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الدروس الخصوصية لم تعد تقتصر فقط على المدارس، بل أصبحت منتشرة أيضًا في الجامعات، مشيرًا إلى أن المديريات التعليمية والمدارس، عليها دور كبير وواحدة من أسباب انتشار الظاهرة، لغياب الرقابة على المدارس.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة قيام الحكومة بإجراءات من شأنها الحد من هذه الظاهرة، معربًا عن أمله في أن يكون النظام التعليمي الجديد، بداية لتقليل انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.



