متحدي إعاقة: لو ركبوا في رجلي خشبة هكمل حياتي بشكل طبيعي

قال محمد الكيلاني متحدي إعاقة، وأحد الشباب المشاركين في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه بعد تعرّضه لحادث قطار وبتر رجله، قرر ممارسة الحياة بشكل طبيعي .





وأضاف في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" لو حطوا في رجلي خشبة هقوم وأكمل حياتي بشكل طبيعي، والدافع الوحيد لمواجهة التحديات وإثبات قدرتي على تحقيق المستحيل هو والدي لأنني الابن الوحيد له وكان يري أن حياتي توقفت عند الإصابة ودخل في اكتئاب حاد".





وتابع:" قررت تركيب طرف صناعي واستخدام المواصلات بمفردي والسفر للقاهرة لاستكمال دراستي، وكان لدي رغبة شديدة في العمل بعد التخرج".



