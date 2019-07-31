اقتصادية الوفد عن مؤتمر الشباب: فرصة للتواصل مع القيادة السياسية

أكد الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب أن انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتح حلقة جديدة من التواصل بين القيادة السياسية والشباب استكمالا لمنظومة وضعها الرئيس لفتح قنوات اتصال مباشرة مع القيادة السياسية، كما أن اهتمام الرئيس بالشباب وأضح منذ توليه المسئولية، لذلك أبرز مكاسب هذه المؤتمرات هو "تمكين الشباب".





وأكد قنديل فى بيان صحفى له حرص مصر على التمثيل الإفريقي بمؤتمرات الشباب، ليؤكد أهتمام القيادة السياسية بالقارة الإفريقية في كافة المجالات، وعودة مصر لإفريقيا، كما ينقل رسالة قوية تفيد أنه يدعم وبلا حدود جهود الشباب وحثه على المزيد من المشاركة من خلال بناء جسور التواصل والحوار بينه وبين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وتحفيز طاقاتهم وتطوير قدراتهم على الابتكار.



