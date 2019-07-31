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محمد غنيم: ما يحدث في الثانوية العامة أمر غير طبيعي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:16 ص
لدكتور محمد غنيم،
لدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر
حسام الحارتي
قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن ما يحدث الآن من نتائج الثانوية العامة غير مقبول، مضيفا أن النتائج العالية التي يحصل عليها الطلاب أصبحت أمرا غير طبيعي .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " 90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية " المحور"، أن ما يحدث داخل الثانوية العامة خلال الفترة الزمنية الماضية والحالية، أمر غير مقبول .

وتابع: "الدروس الخصوصية لن تنتهي وهي المشكلة الاساسية"، موضحا ان التعليم الاساسي هو مسؤولية الدولة.

وأكد أن الدولة يجب عليها تقديم تعليم أساسي مجانيا لكافة المواطنين داخل الدولة من أجل توافر جيل جيد.


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