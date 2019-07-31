الحكومة: 42.9 مليار جنيه استثمارات شركات التأمين في أذون الخزانة بنهاية أبريل

سجلت استثمارات شركات التأمين في أذون الخزانة خلال أبريل الماضي نحو 42.9 مليار جنيه، مقابل 46.5 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له بتراجع بلغ 3.6 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أنه من بين تلك الاستثمارات شركات التأمين الحكومية إذ بلغت 37.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 40.531 مليار جنيه في مارس من نفس العام .



بينما وصلت استثمارات شركات القطاع الخاص في أذون الخزانة نحو 5.6 مليار جنيه مقابل 5.925 مليار جنيه بنهاية مارس 2019 .



وبلغت استثمارات صناديق الاستثمار في أذون الخزانة لـ 40.6 مليار جنيه مقابل 43.3 مليار جنيه في مارس الماضي.

