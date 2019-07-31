العلوم الصحية ترد على قرار التعليم العالي بسحب تنسيقها

قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن قرار مجلس الوزراء رقم 50 بتاريخ 24 يوليو 2019 لدراسة المسمى الوظيفي لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية، لم ينصف المهنة.



وأكد أحمد الدبيكي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار الذي يجب يصدر هو الدراسات التكميلية للمعاهد الفنية الصحية والعلوم الصحية حاليا، والمكون من مؤهل واحد على درجة البكالوريوس الصادر من الأعلى للجامعات حسب قانونه رقم 49 لسنة 72.



وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر أنه يجب تسكينهم لدى التنظيم والإدارة على مجموعات نوعية تخصصية جديدة، وذلك قبل فوات موعد التسوية الوظيفية وهو 1/11/2019 حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لعام 2019.



وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن مسمى العلوم الصحية وليس الطبية لن يؤثر على الخريج ليس معنويا فقط، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعديل بسنوات الدراسة أو المحتوى الدراسى للكلية، والخريج لابد من تسميته أخصائيا، وهو حق لكل مؤهل عال فى الدولة المصرية، مثل أخصائي التمويل والمحاسبة وأخصائى التمريض واخصائى الاجتماعى وهكذا.



وأشار أحمد الدبيكي إلى أنه لا يوجد تعارض بأى حال من الأحوال بينهم وبين الأطباء، لافتا إلى أنه يجب أن يكون لكل مهنة التوصيف الوظيفى السليم ومحدد لكل فئة على حدة.



وأكد نائب رئيس الاتحاد أنه يوجد خطأ كبير بسحب تنسيق كليات العلوم الصحية، وإذا كانت الدولة تريد تسميتها "العلوم الصحية" كان يجب من أول يوم تنزيل التنسيق بالاسم الجديد، مشيرا إلى أنها لم تقم بتعديل أى مواد علمية أو مناهج دراسية، أى أنها لن تأخذ وقتا فى أى إضافات أو حذف.

