استرداد أراضي الدولة.. إزالة 2099 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا.. و71 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 7089م2 في الغربية.. صور

حملات استرداد أراضي الدولة في المحافظات

إزالة 2099 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا

إزالة 71 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 7089م2 في الغربية

إزالة 11 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمدينة أسوان





تواصل المحافظات جهودها في تنفيذ الموجة الثالثة عشرة من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.





حيث قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أنه تم خلال الفترة من 24/7 وحتى 30/7 إزالة واسترداد 2099 حالة تعدي بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1363 إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 216302 متر مربع، و736حالة إزالات زراعية على مساحة 26578 فدان.





وأشار المحافظ إلي استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون





ووجه رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.





فيما أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تعليماته المشددة لرؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بعدم التهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين والمتعدين دون أي تمييز بين المواطنين والعمل على استرداد جميع أملاك الدولة.





وذلك من خلال تكثيف حملات الإزالة خلال أعمال الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجميع أنحاء المحافظة.





ففي هذا الشأن قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 71 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 7089م2 في خامس أيام الموجة 13 لاسترداد "حق الشعب"، حيث قام حي أول طنطا بإزالة 11 حالة تعد على مساحة 2012م2 تمثلوا في ( إزالة 6 حالات تعد على أملاك الري بمساحة 302م2- 3 حالات تعدى على أملاك السكة الحديد بمساحة 76م2- حالة تعد على أملاك الطرق بسماحة 1530م2- حالة تعد على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 103م2). كما قام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة 31 حالة تعدى على أملاك الري بمساحة 1740م2. بينما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 29 حالة تعدى على مساحة 3337م2 تمثلوا في (ازالة 23 حالة تعدى على أملاك الري بمساحة 2037م2- 6 حالات تعدى على املاك الاوقاف بمساحة 1300م2).





وفى السياق ذاته؛ أوضح محافظ الغربية أن حصيلة الموجة الثالثة عشر منذ انطلاقها حتى اليوم الخامس هو استرداد أكثر من 40339م2 بتنفيذ 348 حالة إزالة على أملاك الدولة، مؤكدًا التزام الجميع بالإزالة في المهد لأى تعديات جديدة بالتوازي مع أعمال تنفيذ الموجة لمنع حدوث أي تعديات أو مخالفات جديد.





بينما قال العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان إنه بناءً على توجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان تم اليوم تنفيذ عدد 2 حملة مكبرة بقرية أبو الريش بحرى وخلف منطقة المدرسة اليابانية، لافتًا بأن أعمال الإزالة شملت تنفيذ 11 قرارا، بجانب تنفيذ 28 حالة إزالة فورية وذلك على مساحة إجمالية بلغت 55 ألف متر مربع بقرية الأعقاب التابعة لقرية أبو الريش بحرى، بالإضافة إلى إزالة تعديات عبارة عن مبانى فى المهد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 150 مترا مربعا وذلك خلف المدرسة اليابانية





وأشار أيمن رضا إلى أن هذه الحملات المكبرة شاركت فيها قوات أمنية بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، بجانب رؤساء حى جنوب والوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بهما مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال حملات الموجة الثالثة عشر والتى تستهدف إزالة جميع أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة.



