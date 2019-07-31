جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الثانية .. اليوم

تستقبل جامعة القاهرة اليوم، الأربعاء، طلاب الثانوية العامة للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019 والتي تستمر حتي الأحد المقبل.





جهزت جامعة القاهرة معامل بعض الكليات لاستقبال طلاب المرحلة الاولي بكلية الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية بشكل مجاني.









يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 ، اليوم، الأربعاء الموافق 31 /7 /2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.





وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4 /8 /2019 ولمدة خمسة أيام.





☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05%.

● عدد الطلاب: 54305