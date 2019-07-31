ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الثانية .. اليوم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:13 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
تستقبل جامعة القاهرة اليوم، الأربعاء، طلاب الثانوية العامة للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019 والتي تستمر حتي الأحد المقبل.

جهزت جامعة القاهرة معامل بعض الكليات لاستقبال طلاب المرحلة الاولي بكلية الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية بشكل مجاني.


يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 ، اليوم، الأربعاء الموافق 31 /7 /2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4 /8 /2019 ولمدة خمسة أيام.

☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-
■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978

ترشيحاتنا

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

30 مليون جنيه ولاعبان.. كواليس صفقة انتقال محمد عواد للزمالك

شاهد.. ضابط يضرب كلباً بالنار أمام أصحابه

يا ترى عن حب ولا بواسطة.. الجمهور يسخر من محمود العسيلى بعد خطوبته

الرئيس السيسي: الناس مش فقيرة زي ما الشعب فاهم

ماذا فعل الإمام الطيب في مشيخة الأزهر بعد العودة من رحلته العلاجية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد