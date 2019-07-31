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حلمي بكر لـ صدى البلد: ابني بريء من شائعة الحجر عليا.. وطليقتى تحاول تشويه صورتي أمام طفلتي وتحتل غرفة في شقتي دون وجه حق

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:06 ص
صدى البلد
أحمد البهى
  • حلمى بكر: 
  • لن أتخلى عن ابنتى 
  • طليقتى تحتل حجرة فى شقتى دون وجه حق

يُعد واحدًا من أشهر الموسيقيين فى مصر، وقد عُرف عنه الصراحة والجرأة فى الانتقاد، إنه حلمى بكر صاحب العديد من الألحان الخالدة فى أذهان المُستمعين، والذى تمكن خلال مشواره الفنى الطويل بقدرته على اكتشاف المواهب الشابة، والتى أصبحت نجوماً فى الوقت الراهن، وخلال الأيام الماضية تعرض الموسيقار الكبير إلى أزمة مع طليقته ، وفى السطور التالية يكشف لنا تفاصيل ما حدث وآخر تطورات الأزمة..

كشف حلمى بكر، عن تفاصيل الاعتداء عليه من قبل بلطجية تابعين إلى زوجته السابقة -على حد وصفه-، مؤكدًا أنهم قاموا بتكسير محتويات شقته، وظلوا متواجدين بالشقة لمدة خمس ساعات. 

وأضاف "بكر"، أن زوجته السابقة التى انفصل عنها منذ ما يقرب من عامين قامت باستئجار بلطجية -على حد تعبيره - لخطف نجلتهما بعد أن اتفقا على أن يحتفظ بحضانتها، وحاليًا يتواجد بعض الأشخاص داخل إحدى الغرف بمنزله. 

وعن حالته الصحية قال، إنه يشعر بألم فى الركبة نتيجة الاعتداء، بالإضافة إلى حرق فى ذراعه ببعض السجائر أثناء محاولتهم خطف ابنته.

وأضاف "بكر" أن طليقته مازالت متواجدة داخل إحدى الغرف بشقته دون وجه حق، إلا أن ابنته متواجدة معه داخل غرفته الخاصة، حيث يقوم بالاعتناء بها. 

واستكمل حديثه قائلًا: "لن أتخلى عن ابنتي، فهي تعيش معي منذ انفصالي عن زوجتي السابقة والتي وافقت بهذا القرار ولم تمانع أن أتولى مسئولية الاهتمام بطفلتنا"

وأضاف حلمى بكر أن طليقته صرحت لأحد المواقع ببعض الأشياء التى من الممكن أن تعرضها للمساءلة القانونية، وعلى رأسها أن نجله ينوى رفع قضية حجر عليه. 

واستكمل حلمى بكر، أنه تحدث مع نجله عقب تلك التصريحات، وشعر بالغضب بسبب عدم صحة تلك الأقاويل، حيث إنه لم يتحدث سواء هو أو الدته مع طليقته كما تدعى.

واضاف أن النيابة استمعت إلى أقواله ، و تقوم بالاستماع الى أقوال الشهود .

وأضاف، أن طليقته تستغل طفلته الصغيرة لتحريضها عليه ، رغم عمرها الصغير ، وتقوم بتلقينها كلاما يشوه صورته .

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