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ممثل وزير الصناعة بنموذج المحاكاة: العامل المصري هو العنصر الأهم في عملية الصناعة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:39 م
خالد عبد الكريم حسن
خالد عبد الكريم حسن
محمد عبد المنعم
قال خالد عبد الكريم حسن، ممثل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بحكومة نموذج محاكاة الدولة المصرية أن العامل المصري هو العنصر الأهم في عملية الصناعة، ويجب الاهتمام به وتأهيله الفني ليصبح أكثر انتاجًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك في الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه على أي حكومة وضع الرأي العام في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار هام يتعلق بقضية شائكة، ومن ثم العمل على تخفيف آثاره وتبعاته.

وأضاف أن عدم قدرة الدولة في السنوات الماضية على التعامل مع الرأي العام، أجل الإصلاح الاقتصادي لمدة 40 عامًا، مشددا علي أن كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذناها، كانت في ظروف استثنائية، حيث أن مصر شهدت ثورتين في ثلاث سنوات فقط.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلي أن ما أردته هو إعادة بناء الشعور بالثقة مرة أخرى لدى الشعب المصري حتى يستطيع بناء دولته في المستقبل.

وأوضح الرئيس أن الشعب المصري سبب الشرف لي أمام العالم أجمع لقوة احتماله ومساندته للإجراءات الاقتصادية رغم صعوبة تبعاتها، مشددا على أن المشروعات التي قمنا بها خلال الفترة الماضية وفرت ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل.

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