رئيس الوزراء: مصر قطعت شوطاً طويلاً في مكافحة غسيل الأموال.. برلمانيون: يرجع لـ تضييق الخناق عليها وتتبع مصادرها.. ومطالب بإطلاق برامج لتوعية الشباب وأخطارها

اقتصادية البرلمان: مصر أصبحت قادرة على تتبع عمليات غسيل الأموال والقضاء عليها

خطة النواب تطالب وسائل الإعلام بتوعية الشباب بمخاطر غسيل الأموال

برلماني يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على غسيل الأموال نهائيًا





أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الجهود المصرية قطعت شوطا طويلا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب





وأضاف خلال افتتاحه أعمال "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ أنه تم وضع الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تشريعات وقوانين ولوائح وضوابط رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية.





وفي هذا الإطار أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تضيق الخناق على التجارة غير المشروعة وتتبع مصادر غسيل الأموال والقضاء عليها بشكل ملحوظ.





وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفترة السابقة شهدت العديد من الخطوات الايجابية في دحر وتتبع مصادر تمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن مصر أصبحت قادرة على مواجهة كل العمليات الخاصة بغسيل الأموال والقضاء عليها من جذورها قبل توغلها وانتشارها.





كما قالت سهير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة نجحت في إطلاق العديد من القوانين لمواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، معقبة:" ولكن القوانين وحدها لا تكفي".





وأضافت " الحادي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن البرلمان قام بجهود كبيرة في إصدار القوانين الخاصة بمواجهة الارهاب، مشيرة إلى أنه لابد من أن تقوم وسائل الإعلام بتبني هذه القوانين من خلال برنامج يشرحها للمواطنين ويقوم بتوعية الشباب من مخاطر غسيل الأموال.





وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هناك مجموعه من الشباب ليس لديها وعي كافي للابتعاد عن هذه الأمور وتوعيتهم أمر ضروري يقضي على المشكلة قبل توغلها.





من جانبه أكد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في القضاء على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مطالبًا بتكثيف الجهود للقضاء عليها بشكل نهائي.





وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفترة الماضية قبل تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد شهدت حالة من الفوضى الكبيرة وابرزها انتشار عمليات غسل الأموال إضافة إلى تمويل الجماعات الارهابية لتحقيق اهداف غير مشروعة.



