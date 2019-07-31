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ثقافة

ورش متعددة ويوم ترفيهي بثقافة الجيزة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث شهد قصر ثقافة الجيزة ورشتي لتدريب البالية، بالإضافة إلى خمس ورش تدريب في الجمباز، والبيانو، والفنون الشعبية والجيتار، إلى جانب ورشتين لرسم موج البحر وعمل أشكال متنوعة باستخدام الفوم جليتر والكانسون والألوان الخشب للأطفال، بالإضافة إلى ورشتي لتعليم الكورشية لعمل باستخدام الخيط الصوف، وأخرى بالطين الأسواني بالتعاون مع مكتبة الدقي، كما أقيمت ورشة الخياطة والتفصيل بالتعاون مع مكتبة الهلال الأحمر، كذلك يستمر معرض المنتجات اليدوية لليوم السابع على التوالى.

أقام كل من قصر ثقافة الحي السادس ومكتبة الطلبة والطالبات ورش لعمل جوارب وجوانتيهات الكروشيه باستخدام الخيط الصوف للسيدات والأطفال، كما نظمت مكتبة الشيخ زايد يوم فني ترفيهي للأطفال تضمن ورشة رسم وتلوين رسومات مطبوعة عن خروف العيد بجانب ورشة رسم على الوجه باستخدام الألوان المختلفة، بينما نظم بيت ثقافة المتانيا مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، وأقامت مكتبة ساقية مكي مسابقة في الغناء والشطرنج للأطفال، بجانب تنظيم بيت ثقافة أوسيم يوم ترفيهي فكاهي بعنوان على "رأي المثل".

نفّذت مكتبة السلام ورشة فنون تشكيلية لعمل فازه باستخدام الفوم جليتور والزجاجات البلاستيك، كما أقامت مكتبة كفر حكيم ورشة الرسم على الزجاج، وناقشت مكتبة الحلف الشرقي بأطفيح كتاب "جمال المرأة بالأعشاب" للكاتبة غادة أحمد سويلم.

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