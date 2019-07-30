الدكتور محمد غنيم: معظم المتهمين في قضية مقتل النائب العام ينتمون لجامعة الأزهر

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن هناك "1.7"، مليون طالب داخل مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرا إلى وجود بعض المؤسسات تقوم بتولي إدارة تلك الجامعات.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " 90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية " المحور"، أن المتهمين في قضية مقتل النائب العام ينتمون لجامعة الأزهر .



وتابع: "من وجهة نظري الأزهر تخصص في شئون الدين أما دراسة العلوم والطب وغيرها شأن آخر".



وأوضح أن الدولة المصرية تحتاج مفوضية للتعليم تضم المؤسسين الآباء وممثل لجنة التعليم في البرلمان، ليكون التعليم سياسية دولة وليست سياسية وزير.

