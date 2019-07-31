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اقتصاد

رئيس البورصة: إجراءات لدعم التداول في سوق المال و55 شركة إفصاح

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:00 ص
البورصة
البورصة
محمد صبيح
أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن هناك نحو 55 شركة إفصاح باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة لإطلاق إدارة للتحليل المحاسبي للقوائم المالية للشركات .

وأشار " فريد" في تصريحات له إلى أن تلك الإجراءات تسعى لاتاحة المعلومات الكافية للمستثمرين والمتعاملين مع سوق المال.

وأضاف " فريد" ، أن البورصة أطلقت وحدة جديدة (إدارة علاقات العملاء CRM)، بهدف تعريف الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بمزايا وإجراءات القيد في البورصة حيث تم التواصل مع أكثر من 150 شركة.

وأوضح " فريد" أن تلك الإجراءات تعتبر اختصاصا أصيلا لبنوك الاستثمار لكن البورصة تدخلت للمساعدة باعتبارها تدعم السوق.

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