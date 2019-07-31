رئيس البورصة: إجراءات لدعم التداول في سوق المال و55 شركة إفصاح

أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن هناك نحو 55 شركة إفصاح باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة لإطلاق إدارة للتحليل المحاسبي للقوائم المالية للشركات .





وأشار " فريد" في تصريحات له إلى أن تلك الإجراءات تسعى لاتاحة المعلومات الكافية للمستثمرين والمتعاملين مع سوق المال.





وأضاف " فريد" ، أن البورصة أطلقت وحدة جديدة (إدارة علاقات العملاء CRM)، بهدف تعريف الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بمزايا وإجراءات القيد في البورصة حيث تم التواصل مع أكثر من 150 شركة.



