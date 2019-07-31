حقيقة نقص أدوية منع الحمل والقلب والضغط.. فيديو

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، حقيقة نقص بعض الأدوية والبدائل، مؤكدًا أنه تم رصد نقص في بعض الأدوية الخاصة بمنع الحمل.





وأضاف «عوف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المُذاع على قناة «الحدث اليوم» أن الدولة تتجه إلى إصلاحات اقتصادية بثبات وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تهدّد الاصلاحات الاقتصادية.





وأشار رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إلى أن الدولة تجتمع على تنظيم الإعلام والإعلانات والنسل، موضحًا أن هناك نقصًا في الأدوية منها عقاقير منع الحمل وبعضها دخل سوق سوداء وهذا كان مفاجأة، خاصة أن الوزارة لم ترد.



