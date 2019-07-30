خبير: نتائج الإصلاح الاقتصادي لا تأتي في لحظة.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن البحث في الدخل والإنفاق والاستهلاك يكشف المجتمع.



وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البحث في الدخل والإنفاق والاستهلاك تعد مكاشفة واضحة أمام المصريين.



وأشار: «أسهل شيء هو إعطاء الأموال للمصريين ولكن لن يجدوا سلعا».



ونوه أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، بأنه يجب علي المجتمع إدراك أن عملية الإصلاح الاقتصادي تأخذ وقتا، معقبا: «النتائج لا تأتي في لحظة».

