عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مؤتمرات الشباب هي المنصة الرسمية الحوارية ما بين الشباب والقيادة السياسية.. فيديو

أكدت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسية المشاركة في جلسة المحاكاة، إن مؤتمرات الشباب هي المنصة الرسمية الحوارية مابين الشباب والقيادة السياسية والتي يتم فيها عرض كافة الأفكار والمقترحات.





وأضافت "طلعت" خلال مداخلة هاتفية لها بتغطية TeN، تعتبر منصة حوارية مثمرة ما بين الشباب والقيادة السياسية بخلاف تواجد عدد من القيادات من الجانب التنفيذي والتشريعي بجانب الشباب والذي ظهر في بداية الجلسة.





وتابع عضو شباب الأحزاب السياسية أن الشعب المصري قد رأي تلك التوصيات فعليا على أرض الواقع من خلال لجان العفو الرئاسي والتي تم إنشائها بعد مؤتمر شرم الشيخ وتعديل في قانون التظاهر وأشياء كثيره أخرى يتم التصديق عليها.



