الحبس عامين لسيدتين تسرقان الهواتف في المترو

قضت محكمة جنح الزيتون، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، بمعاقبة سيدتين بالحبس سنتين، بتهمة سرقة هواتف محمولة داخل محطة مترو الشهداء بعربة السيدات.



تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الزيتون، بلاغا من موظفة تدعى "مها.م"، أنها تمت سرقتها من قبل سيدتين، واستطاعت كشفهما، وأبلغت قوات الأمن داخل مترو الأنفاق، وبالكشف عنهما، تبين اتهامهما فى قضايا سرقات أخرى، وبمواجهتهما اعترفتا بالتهم الموجهة إليهما وتحرر المحضر اللازم.