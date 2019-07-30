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شريف العبد: الوصول للقمة ليس في تسلق الجبال لكن في تحقيق أي شيء تحبه

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:38 م
المهندس شريف العبد
المهندس شريف العبد
محمد عبد المنعم
قال المهندس شريف العبد المشارك في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب إن الوصول للقمة ليس في تسلق الجبال، لكن في تحقيق أي شيء أنت تحبه؛ لأن القمة تكون في العطاء والتعب."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ الافتتاح بعرض تقديمي عن العاصمة الإدارية الجديدة، ثم أعقبه أغنية نورت العاصمة وعقب ذلك قام المهندس هيثم أحمد عطا، رئيس قسم العقود الهندسية في شركة العاصمة الإدارية الجديدة وخريج البرنامج الرئاسي بتقديم عرض عن الأعمال والمشروعات القومية التي تنفذ في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشاهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان "'بطل كل يوم " برصد قصص وحكايات لشباب تحدوا الظروف الحياتية وحققوا إنجازات وبطولات، وشباب مصريون حققوا نجاحات عالمية، حيث شرح كل بطل مشارك في الفيلم قصته وبطولاته.
شريف العبد: الوصول للقمة ليس في تسلق الجبال لكن في تحقيق أي شيء تحبه

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