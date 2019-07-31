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حوادث

حبس المتهمين بقتل مواطن أعلى منزله فى السلام 4 أيام

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
عمرو خليفة
أمرت نيابة السلام، بحبس المتهمين بقتل مواطن، أعلى منزله بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط المتهمين مساء الثلاثاء، وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.

وكشفت المعاينة الأولية للجثة، وجود 4 طعنات بمنطقة البطن، مما أدى لخروج الأحشاء، بالإضافة لطعن بالجانب الأيمن، وأثار دماء متناثرة.

كانت النيابة أمرت بتشريح الجثة، والتصريح بدفنه عقب الانتهاء من أعمال الطب الشرعى.

تلقى رئيس مباحث السلام، بلاغًا مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، فوق سطح العقار، محل سكنه، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشخص على المعاش يدعى "إسماعيل. ز"، وتبين إصابته بطعنة في منطقة البطن، وتبين أنه أثناء قيام المتوفى بضبط طبق الدش أعلى سطح العقار محل سكنه، ، أثناء مباراة الأهلي والزمالك، قام مجهول بالتعدى عليه بسلاح أبيض وقام بإخراج أحشاء الضحية، وتم تحرير المحضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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