حبس المتهمين بقتل مواطن أعلى منزله فى السلام 4 أيام

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهمين بقتل مواطن، أعلى منزله بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





ونجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط المتهمين مساء الثلاثاء، وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.





وكشفت المعاينة الأولية للجثة، وجود 4 طعنات بمنطقة البطن، مما أدى لخروج الأحشاء، بالإضافة لطعن بالجانب الأيمن، وأثار دماء متناثرة.





كانت النيابة أمرت بتشريح الجثة، والتصريح بدفنه عقب الانتهاء من أعمال الطب الشرعى.



