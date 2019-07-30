أنباء عن اقتراب المباحثات الأمريكية الكورية الشمالية

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مسؤولا من كوريا الشمالية أبلغ مسؤولا بمجلس الأمن القومي الأمريكي الأسبوع الماضي بأن المحادثات العملية التي تهدف إلى استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية ستبدأ قريبا جدا.



ولم تُقدم للصحفيين أي تفاصيل بشأن موعد إجراء تلك المحادثات. وأبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تفاؤلا بالمسار الدبلوماسي رغم التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية في 25 يوليو بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى.



وقال مصدر دبلوماسي إنه كان من المتوقع عقد اجتماع بين بومبيو ووزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو على هامش منتدى أمني لجنوب شرق آسيا في بانكوك هذا الأسبوع لكن ري ألغى زيارته للمؤتمر.



وقال المسؤول الأمريكي الكبير اليوم الثلاثاء إن ري لن يذهب على الأرجح إلى بانكوك.



