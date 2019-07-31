رجال الأعمال: إنشاء لجنة لتنمية العلاقات مع الصين

أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تسعى لإحداث نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية لدعم الاقتصاد القومي.





وكشف في تصريحات له، عن إنشاء لجنة بالجمعية لتنمية العلاقات المصرية الصينية لدعم شبكة علاقات دولية مع 20 جمعية صينية منها المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية.





وأضاف أن هناك تطورا في حجم الشركات الصينية العاملة فى مصر لتبلغ نحو 1200 شركة.



