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اقتصاد

رجال الأعمال: إنشاء لجنة لتنمية العلاقات مع الصين

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:43 ص
عيسي
عيسي
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تسعى لإحداث نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية لدعم الاقتصاد القومي.

وكشف في تصريحات له، عن إنشاء لجنة بالجمعية لتنمية العلاقات المصرية الصينية لدعم شبكة علاقات دولية مع 20 جمعية صينية منها المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية.

وأضاف أن هناك تطورا في حجم الشركات الصينية العاملة فى مصر لتبلغ نحو 1200 شركة.

وأوضح أن شركات المقاولات الصينية تقوم حاليًا بتنفيذ أعلى برج في افريقيا بالعاصمة الادارية الجديدة بنجاح تام، إضافة إلى كثير من مشروعات البنية التحتية، وهو ما يعزز من دخول مزيد من الاستثمارات الصينية لمصر خلال الفترة المقبلة.

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