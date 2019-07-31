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منوعات

الموز يدخل معلمة المستشفى لهذا السبب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:23 ص
صدى البلد
كريم جمال
تسببت فاكهة الموز فى إدخال معلمة المستشفة فى حالة خطيرة، بعدما دبر عدد من طلاب الفصل الدراسى الخاص بها هذا المقلب لها.

تعود التفاصيل عندما عرف الطلاب أن معلمتهم مصابة بحساسية خطيرة ضد الموز، بعدما قام الطلاب بتلطيخ باب الفصل الجراسى بقشر الموز، ولم يكتفوا بذلك بل ألقوا الموز عليها فى الغرفة.

أقدم 3 طلاب على هذه الواقعة المشينة عمرهم 13 عامًا من المدرسة الكائنة في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، أثناء فترة الغداء بالمدرسة.

وتم تحويل الطلاب الثلاثة إلى محكمة الأحداث بعدما أثبتت تحقيقات الشرطة علمهم بحساسية المعلمة الشديدة تجاه الموز.

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